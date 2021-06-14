ВОЗ расследует случаи миокардита после прививки вакциной Pfizer

ВОЗ расследует случаи миокардита после прививки вакциной компании Pfizer Фото: REUTERS

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что организация расследует случаи миокардита после вакцинации от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.

- Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Мы все еще собираем данные, но, похоже, они поступают из Соединенных Штатов, а также есть некоторые данные из Израиля. Мы находимся на этапе, когда мы изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции, — рассказала она на брифинге.

Она добавила, что организация опубликует всю информацию после появления научных данных.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вероятность лабораторной утечки SARS-CoV-2 существует. При этом он привет статистические данные, напомнив, что как минимум 174 миллиона человек заразились коронавирусом, а 3,75 миллиона стали его жертвами. Он выразил мнение, что Китай недостаточно "прозрачно" сотрудничал на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2.