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Политика14 июня 2021 22:30

Захарова раскритиковала журналистов BBC за уход с пресс-конференции с Протасевичем

Официальный представитель МИД РФ назвала работников британского СМИ "принципиальными лицемерами"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Мария Захарова раскритиковала журналистов BBC за уход с пресс-конференции с Романом Протасевичем

Мария Захарова раскритиковала журналистов BBC за уход с пресс-конференции с Романом Протасевичем

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала журналистов британского BBC, покинувших пресс-конференцию с участием белорусского оппозиционера Романа Протасевича, задержанного в Минске.

Ранее журналисты вышли из зала, где проходила пресс-конференция, посчитав, что Протасевича якобы принудили участвовать в этом мероприятии.

- Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты "Би-би-си" смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры, — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Ранее бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что его участие в пресс-конференции добровольное и является его собственным выбором. Он добавил, что "никого не предает" и "никого не сдает", помогая следствию и своей стране. Оппозиционер добавил, что намерен и дальше помогать следствию.