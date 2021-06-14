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В мире14 июня 2021 23:39

NBC дословно перевела цитату Путина из "Золотого теленка": Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ

Большинство произнесенных российским лидером фразеологизмов телекомпания перевела буквально
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Американская телекомпания NBC решила остановиться на дословном переводе слов из интервью с президентом России Владимиром Путиным, который побеседовал с журналистом NBC накануне встречи с американским лидером Джо Байденом.

В частности из-за этого многие фразеологизмы российского президента были восприняты буквально. Так, дословно в стенограмме телекомпания представила слова Путина "можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ", которые он сказал в качестве цитаты из романа "Золотой теленок". Эти же словам по произведению произносит Остап Бендер, чтобы остановить поток жалоб Паниковского, повторяющего, что его не любят девушки.