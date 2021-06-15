Байден допустил ухудшение отношений России и США в случае смерти Навального

Байден допустил ухудшение отношений России и США в случае возможной смерти Навального Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что в случае смерти осужденного Алексея Навального, отношения между США и Россией ухудшатся. Об этом он высказался на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО.

Глава государства не исключил, что такая ситуация могла бы негативно сказаться и на отношениях с другими странами.

- Смерть Навального стала бы еще одним свидетельством того, что у России очень слабое или даже полное отсутствие желания соблюдать основополагающие права человека. <...> Это бы не принесло ничего, кроме ухудшения отношений со всем миром и со мной, - заявил Байден.

Как писал сайт kp.ru, в Москве по решению суда Алексею Навальному заменили условный срок на 3,5 года по делу "Ив Роше" на реальный. Суд поддержал ходатайство ФСИН и отправил блогера в колонию общего режима. Теперь он отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста телеканала NBC о Навальном. В частности глава государства напомнил, что администрация мест лишения свободы несет ответственность за здоровье заключенных.

- Есть не самые худшие лечебные заведения в местах лишения свободы. Они и следят за этим. Я надеюсь, что должным образом. Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет. Все должны быть в равном положении, это называется «принцип наибольшего благоприятствования», не хуже, чем кому-либо другому, - добавил российский лидер.