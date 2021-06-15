Путин: У нас нет привычки убивать кого-либо

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нет привычки убивать по политическим мотивам. Об этом он рассказал в большом интервью для телекомпании NBC, ответив на соответствующий вопрос журналиста.

- Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать, это первое, - заявил российский лидер.

В свою очередь Путин поинтересовался у журналиста, кто приказывал убить женщину, которая зашла в здание Конгресса во время выступлений сторонников Трампа, и которую застрелил полицейский.

- А Вы знаете, что у вас 450 человек арестованы после захода в Конгресс? И они пришли не для того, чтобы украсть там компьютер, они пришли с политическими требованиями. 450 человек арестованы, им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет, и они пришли с политическими требованиями. Разве это не преследование за политические взгляды? - отметил президент РФ.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений с полицией сторонников 45-го президента США Дональда Трампа, предпринявших штурм вашингтонского Капитолия, была тяжело ранена женщина - ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Ее нашли на этаже, который занимает Палата представителей Конгресса США. После случившегося ее госпитализировали в критическом состоянии, однако позже она скончалась.