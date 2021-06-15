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В мире15 июня 2021 2:53

Журналист NBC рассказал, о чем говорил с Путиным без камер

Корреспондент Симмонс даже после полуторачасового интервью продолжил обсуждения с российским лидером
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Журналист NBC рассказал, о чем говорил с Путиным без камер

Журналист NBC рассказал, о чем говорил с Путиным без камер

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин продолжил беседу с журналистом американской телекомпании NBC Киром Симмонсом даже после окончания записи интервью.

По словам Симмонса, во время записи н камеры их беседа затрагивала тему того, что Запад финансирует российскую оппозицию.

- Даже когда запись закончилась, он продолжил говорить со мной, в чем-то убеждая меня, - рассказал журналист NBC. Корреспондент позже уточнил, что российский лидер без камер продолжал убеждать его в том, что Запад финансирует оппозицию в РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин дал интервью американскому каналу NBC. Журналист Кир Симмонс полтора часа спрашивал российского лидера об отношениях России и США, а также задавал вопросы на другие важные темы.