Байден ответил на просьбу прокомментировать свое высказывание о Путине Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что когда во время скандального интервью его спросили о российском коллеге Владимире Путине, отвечал честно. Однако он признался, что, по его мнению, это не должно "сильно сказаться на предстоящую встречу".

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байдена попросили прокомментировать реакцию Путина на высказывание американского лидера, когда он назвал его "убийцей". Байден замялся, долго думал и начал отвечать отрывками с паузами. Президент РФ в марте в ответ пожелал главе США здоровья.

- Он (Путин) ясно даль понять, что … дело в том, что я считаю, ... что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно, - сказал Байден.

Ранее сообщалось, что встреча глав государств должна состояться 16 июня 2021 года в Женеве.