В Госдуме предложили расширить список причин для отказа в получении лицензии на оружие

В Государственной думе (ГД) России выступили за расширение перечня ограничений на выдачу лицензии на оружие. Этот список предлагается пополнить такими пунктами, как противопоказания для лиц, осужденных за преступление в сфере незаконного борота оружия, лиц, отбывающих наказание за терроризм, его оправдание или поддержку, а также осужденных за преступления экстремизм или за насилие над детьми. Об этом говорится в документе на сайте ведомства.

Отмечается, что с такой инициативой выступил комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции. Данный законопроект подразумевает в дальнейшем внесение поправок в федеральный закон "Об оружии". Сейчас проект рекомендован к принятию нижней палатой парламента.