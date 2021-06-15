Последние новости на утро 15 июня 2021: На Украине заявили о "сигнале" России перед встречей Путина и Байдена

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 15 июня 2021 года. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о "последнем сигнале" со стороны России накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, таковым "сигналом" служат "поправки в ГД РФ закона о новой паспортизации".

- Теперь граждане Украины и Беларуси смогут получать паспорта на основе "самоидентификации", - пишет Климкин в своем после в Фейсбуке. Экс-чиновник также считает, что подобные действия России являются попыткой создания на Украине "пятой колонны", которая была бы лояльна к России.

В Роспотребнадзор объяснили, что вторая доза вакцины против коронавирусной инфекции не вводится человеку в том случае, если привившийся не уберегся после первой прививки и заболел covid-19.

Тем временем, украинский президент Владимир Зеленский намерен добиться от Международного валютного фонда особого статуса для страны. По его мнению, действия МВФ не справедливы, поскольку Украину не нужно сравнивать с другими странами из-за затяжной войны.

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан обратился к президенту США Джо Байдену. Он просит главу государства вернуть его домой. Уилан называет задержание несправедливым и "умоляет покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников".

К концу недели в центральной части России ожидается жаркая погода. Так, в выходные в некоторых регионах столбик термометра будет показывать на четыре отметки выше нормы, местами он будет показывать до +27...+32 градусов.

Владимир Путин дал интервью американскому каналу NBC. Журналист Кир Симмонс полтора часа спрашивал российского лидера об отношениях России и США, Навальном, будущем преемнике и даже убийствах. Мы выбрали главные вопросы и самые яркие ответы из текста, опубликованного на официальном сайте Кремля.