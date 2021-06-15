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Общество15 июня 2021 7:26

МВД не поддержало идею штрафов за использование шипованных шин летом

Общественники также предложили ограничить скорость движения машин на шипованных шинах
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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МВД не поддержало идею штрафов за использование шипованных шин летом

МВД не поддержало идею штрафов за использование шипованных шин летом

Фото: Евгения ГУСЕВА

Объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей ассоциация «Росасфальт» предложила Министерству внутренних дел, Минтрансу и Госдуме ввести ограничить скорость движения машин на шипованных шинах, и ввести штрафы за их использование летом.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения, сумму штрафа пока предлагают ограничить в 2 тысячи рублей. Российским регионам рекомендуют установить период, когда шипованные шины можно будет использовать, а скорости для использования таких машин предлагается ограничить до 80 км/ч за городом и 60 км/ч в городе.

Кроме того, владельцам автомобилей с шипованными шинами предлагается установить знак «Ш» под лобовым и задним стёклами для того, чтобы скорость транспортного средства можно было проконтролировать при помощи камер.

Министерство внутренних дел и ГИБДД инициативу общественников не поддержала. Минтранс заявил, что подобное предложение требует широкого обсуждения.