ФСИН: перевод осужденных на предприятия не ставит главной целью замену труда мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перевод осужденных на работу на предприятия бизнеса не ставит главной целью замену труда мигрантов. Такое заявление сделала начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова.

По ее словам, цель заключается в создании необходимого числа мест, чтобы права всех были обеспечены. «Чтобы в первую очередь соблюдали права наших граждан, пускай и осужденных, и они были трудоустроены и обеспечены местами для проживания … Цель не ставилась категорично чтобы заменить мигрантов осужденными и не использовался труд мигрантов», - приводит ТАСС слова начальника управления ФСИН.

Как она отметила, до конца года ведомство намерено создать до 15 тысяч мест для осужденных на принудительные работы. Около 90% исправительных центров в регионах создавались на перестроенных объектах самой службы, а с прошлого года 2020 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые разрешают создавать такие участки на объектах предприятий.

«Поэтому мы заинтересованы в развитии отношений с бизнесом - они предоставляют нам отремонтированные помещения общежитий и работу для этой категории осужденных», - добавила она.

Напомним, ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных для работы в тех областях, куда сегодня приглашают трудовых мигрантов. Глава Минюста Константин Чуйченко назвал инициативу правильной. СК РФ также поддержал идею Федеральной службы исполнения наказаний. В конце мая, вице-премьер Марат Хуснуллин допустил привлечение заключенных к стройкам.