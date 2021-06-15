Источник: санкции США поставили под угрозу создание в России спутника для Анголы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производство в России спутника связи AngoSat-2 для Анголы находится под угрозой срыва из-за отсутствия разрешения на поставку американской электроники от европейского подрядчика.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, Вашингтон не дает разрешения европейской компании Airbus на поставку в Россию соответствующего модуля, в итоге, возможно, аппарат придется переделывать.

«США не дают разрешения европейской компании Airbus на поставку в Россию модуля полезной нагрузки (МПН) с ретрансляционным оборудованием для ангольского спутника AngoSat-2 из-за наличия в нем американской электронной компонентной базы», - заявил источник агентства.

По его мнению, это связано с введенным США с мая 2021 года полным запретом поставок в Россию космической электроники, которая попадает под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR.

Источник заявляет, что отказ в поставке электроники потребует пересмотра схемотехнических решений в спутнике, а также согласования их с заказчиком.

В октябре прошлого года сообщили о том, что сборку AngoSat-2 - стыковку платформы с МПН - собираются провести в России в апреле 2021 года. Как уточнили, запуск спутника с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-М» запланирован на март 2022 года.