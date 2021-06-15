«Известия»: Авиакомпании исчерпали возможности отправки пассажиров на юг

В этом году на юге ожидается рекордный наплыв туристов Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

Российские авиакомпании скоро столкнутся с трудностями отправки туристов на Черное море. Причина в том, что в южных аэропортах почти исчерпаны слоты для приема самолетов.

Слот - это временный интервал, когда самолет прилетает в аэропорт, обслуживается, высаживает пассажиров, принимает новых и улетает. Особо остро ситуация стоит в воздушной гавани Симферополя, а также Сочи и Анапы.

По данным на 2 июня в крымском аэропорту оставалось только три временных интервала: два ночных (с 21:50 до 00:50) и один дневной (с 15:00 до 15:50).

- Из-за закрытия границ полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом, - сказал «Известиям» представитель симферопольского аэропорта.

Воздушная гавань работает на предельной мощности, а новые заявки от авиакомпаний продолжают поступать.

В аэропорту Сочи тоже подтвердили, что слотов почти не осталось. В качестве альтернативы перевозчикам предлагают другие даты и дни недели, например, вместо удобного вылета в пятницу – вторник.

Этим летом на российских курортах ожидается рекордный наплыв туристов. В комитете по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) подтвердили, что гостиницы 4–5 звезд в Сочи на июнь забронированы практически под завязку. В бюджетных «трешках» осталось менее 5% свободных мест.

Ранее россияне составили список туристов, с которыми не хотели бы оказаться соседями в отпуске. В рейтинг традиционно вошли китайцы и представители еще трех национальностей, пишет ФАН.