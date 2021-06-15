Исследование: самые состоятельные семьи в России живут на Ямале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил свое лидерство в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Соответствующие исследование было проведено по итогам 2020 года.

Как передает РИА Новости, эксперты проанализировали уровень благосостояния семей по потенциально возможному остатку денежных средств после минимальных расходов для семьи с двумя работающими. В расчете учитывалась средняя заработная плата для соответствующего региона. Выяснилось, что средний показатель по стране для семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми составляет 41,9 тысячи рублей.

При этом в Ямало-Ненецком автономном округе потенциальный остаток составил 105,4 тысячи рублей. Второе место заняла Сахалинская область, где такой остаток составляет 75,3 тысячи рублей, тройку рейтинга замыкает Москва с остатком в 73,4 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также вошли Чукотский автономный округ с показателем 68,1 тысяча рублей, а также Магаданская область - 65 тысяч рублей.

Наихудшие результаты показали Кабардино-Балкария (2,4 тысячи рублей), Ивановская область (4,9 тысячи рублей), Чечня (5,8 тысяч рублей), Псковская область (7,8 тысяч рублей), Алтайский край (9,8 тысяч рублей).