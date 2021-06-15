К 2031 году хакеры-вымогатели будут обходиться в 40 раз дороже полета на Марс Фото: REUTERS

Ущерб от действий хакеров-вымогателей растет год от года. Эксперты аналитической компании Cybersecurity Ventures подсчитали, что к 2031 году ежегодные убытки мировой экономики от действий преступников могут вырасти до 265 миллиардов долларов.

Чтобы оценить масштаб бедствия достаточно знать, что полет на Марс обойдется в несколько раз дешевле. Илон Маск оценивает бюджет программы начала колонизации Красной планеты (проект Mars One) минимум в 6 миллиардов долларов.

Расчеты исследователей относительны и базируются на наблюдениях последних лет. В 2015 году примерный урон составил 325 млн долларов, в 2017 - 5 млрд долларов, в 2018 - 8 млрд долларов, в 2019 цифра выросла до 11,5 млрд долларов, по итогам 2020 скорее всего будет свыше 20 млрд долларов.

Аналитики полагают, что за шесть лет убытки от хакеров-вымогателей вырастут почти в 60 раз.

Российские эксперты подчеркивают, что расчеты очень условны и ситуация может развернуться, как в лучшую, так и в худшую сторону.

- Официально подсчитать число атак или общий ущерб невозможно. Мы вынуждены довольствоваться теми цифрами, которые предоставляют частные компании, оперирующие ограниченным объемом данных. Скорее всего, оценки Cybersecurity Ventures ниже реальных, - предположил в беседе с "Известиями" основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

В свою очередь аналитик Positive Technologies Яна Юракова полагает, что в будущем рост финансовых показателей хакерских атак (суммы выкупов и ущерб) будет замедляться.

Причина в том, что в борьбу с операторами программ-вымогателей включаются не только спецслужбы, но и администраторы форумов в даркнете. Именно на этой площадке киберпреступники обычно кооперируются для проведения очередного налета.

- Проблема носит не локальный, а общемировой характер. Ключ к решению лежит в объединении сил разных стран в решении этого вопроса, - заключила Яна Юракова.

Ранее эксперты рассказали, что злоумышленники могут взломать iPhone при помощи кабеля O.MG, выполняющего роль альтернативного зарядного устройства для гаджета. Уязвимы уязвимыми не только пользователи iPhone, но и смартфоны на ОС Android, сообщает ФАН.