Названы страны, куда россияне чаще всего отправляли письма в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше всего писем с начала текущего года россияне традиционно отправили в Белоруссию, Казахстан и Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

Как передает RT, в пятерку лидеров также попали США и Германия. Самыми непопулярными направлениями стали Аруба, Бонэйр и Ботсвана.

При этом, как уточнили в Почте России, с посылками дела обстоят иначе. Больше всего экспортных отправлений от российских продавцов и интернет-магазинов были доставлены в США (32,7 процента). На втором месте находится Германия (8,3 процента), тройку лидеров замыкает Великобритания (5,7 процента). В пятерку популярных направлений также попали Украина (4,9 процента) и Канада (3,5 процента).

«Количество доставок из России в эти и другие зарубежные страны стабильно растёт», — отметили в пресс-службе Почты России.

Кроме того, согласно приведенным данным за I квартал было доставлено 1,2 миллиона экспортных отправлений, что на 28 процентов больше, чем годом ранее.

«По нашим подсчётам, почти половина отправителей — малые и средние предприниматели. Например, русские промыслы, молодые мейкеры из российских регионов, производители украшений, одежды и обуви», - отметили в Почте России.