Помощник президента РФ рассказал о деталях организации встречи Путина и Байдена в Женеве

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве начнётся в 13.00 по местному времени (14.00 мск). Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, на сегодняшний день согласованы практически все организационные параметры, повестка дня и очередность вопросов. Переговоры будут состоять из трёх частей. Одна из них будет «узкой», а две других «расширенных» с перерывом на чай-кофе.

«Повестка - практически все темы, которые сейчас волнуют и нас, и американскую сторону, они отражены в согласованном варианте… Тут, конечно, будут отдельно обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, проблематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу», - заявил он.

Как уточнил Ушаков, узкий состав предусматривает участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. При этом, формат тет-а-тет не предусмотрен, однако все будет зависеть от желания двух лидеров.

Ушаков сообщил, что нет договоренности о совместной пресс-конференции, а также пока не согласован вопрос по итоговым документам. По его словам, «ясность будет» к вечеру 15 июня.

Кроме того, после саммита запланирована встреча Путина с президентом Швейцарии.

Напомним, встреча Путина и Байдена пройдет в знаменитой вилле Ла Гранж, расположенной посреди парковой зоны на левом берегу Женевского озера. Швейцарская полиция и армия ранее закрыли два парка, которые окружают виллу, а также установили баррикады и колючую проволоку.