Путин встретится с президентом Швейцарии после саммита РФ-США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После саммита РФ – США в Женеве 16 июня состоится встреча президентов России и Швейцарии Владимира Путина и Ги Пармелена. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Мы очень ценим нейтральную роль Швейцарии», - отметил помощник президента РФ

По его словам, Москва признательна, что Швейцария положительно восприняла предложение о проведении встречи американского и российского лидеров в Женеве. Как он сообщил, для этого саммита рассматривалось несколько столиц

Ушаков уточнил, что на предстоящей президентов России и Швейцарии будут обсуждаться перспективы развития и укрепления двустороннего сотрудничества. Взаимодействие государств будет обсуждаться в рамках смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

«Швейцария добросовестно и эффективно осуществляет мандат по представительству интересов России в Грузии и Грузии в России. В контакте со Швейцарией решаются насущные консульские и гуманитарные проблемы наших соотечественников в Грузии и грузинской диаспоры в России», - добавил помощник российского лидера, напомнив, что Швейцария оказывала поддержку в проведении Женевских дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье.

Как писал сайт kp.ru, помощник президента РФ также рассказал о деталях организации встречи Путина и Байдена в Женеве.