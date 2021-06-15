Коллеги-юмористы заступились за обвиненного в плагиате Евгения Петросяна

Петросяна обвинили в воровстве шуток из Twitter Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Николай Бандурин и Александр Морозов заступились за обвиненного в плагиате Евгения Петросяна. Коллеги юмориста напомнили, что он не пишет сам шутки, так что претензии нужно предъявлять авторам.

Известный куплетист Николай Бандурин объяснил, что одни и те же шутки могут встречаться у разных юмористов. А в сети полно схожего контента, так как часто зрители на концертах сидят с включенными камерами и записывают выступление.

- Евгений Ваганович не занимается написанием шуток. Поверьте, у него достаточное количество авторов, и он не сам себе пишет материал. Он за всем уследить не может, - говорит Пятому каналу Николай Бандурин. - А нечистоплотность творческая некоторых авторов, иногда имеет место.

Коллега Бандурина по «Петросян-шоу» юморист Александр Морозов также призвал разделять профессию артиста и автора.

- Автор приносит текст, и я проверяю его на зрителе. Если зритель смеется, то беру в работу. Если оказывается, что шутка старая, то с этим нужно что-то делать. Интернет, конечно, в этом смысле убил профессию авторскую. По-моему, они друг у друга уже воруют, там уже не поймешь, кто автор, кто плагиатчик, - заключил юморист.

Евгения Петросяна обвинил в плагиате один из пользователей Twitter, заявив, что артист на одном из своих выступлений произнес придуманную им шутку.