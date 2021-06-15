Шеф-повар объяснил, почему не стоит есть куриные субпродукты Фото: Shutterstock

Шеф-повар Сергей Синицын рассказал, какие части курицы лучше не употреблять в пищу. Прежде всего специалист назвал субпродукты, среди которых печень, сердце, желудок, отметив, что именно они принимают на себя весь удар вредителей и химикатов.

«Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило, это потроха, они самые опасные», - пояснил шеф-повар в интервью Radio Sputnik.

Самым безопасным Синицын назвал мясо грудки, но с которым он также советует быть осторожным. По его словам, мясо необходимо подвергать тщательной термической обработке. Он советует по меньшей мере два раза варить курицу: «первый раз - несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу».

Шеф-повар также рекомендует всегда предварительно проваривать мясо, вне зависимости от последующего способа приготовления, чтобы не беспокоиться о возможных паразитах или химикатах.