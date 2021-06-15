Госдума не будет рассматривать внесение вакцины от COVID в календарь прививок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Государственной думы не будут рассматривать вопрос о внесении вакцины от COVID-19 национальный календарь профилактических прививок, рассказал председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы сняли с рассмотрения законопроект о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок», – сообщил политик журналистам во вторник, 15 июня.

Как писал сайт kp.ru, 12 апреля 2021 правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила включение вакцины от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок.

Согласно справочной информации, принятие такого проекта потребовало бы выделения из федерального бюджета дополнительно 75,815 миллиарда рублей на 2021-2023 годы, из них в эпидемиологический сезоне текущего года - около 31,37 миллиарда рублей, а в эпидсезонах 2022-2024 - в сумме по 22,222 миллиарда рублей ежегодно.