Глава Ростуризма заявила о перегруженности Черноморского побережья Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Ростуризма Зарина Догузова предупредила россиян о перегруженности Черноморского побережья в связи с наплывом отдыхающих, а также нехватки современных отелей в регионе, отметив, что это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен.

По словам главы Ростуризма, на сегодняшний день на всем юге наблюдается дефицит качественных, современных гостиниц. На этом фоне ключевой задачей на ближайшие годы она назвала увеличение количества «качественных, современных, круглогодичных отелей».

Догузова сообщила, что до 2024 года Ростуризм намерен поддержать создание по меньшей мере 20 тысяч новых современных номеров «именно в курортных и рекреационных зонах». «Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах», - приводят «Известия» ее слова.

Напомним, ранее специалисты выяснили, что Кипр стал самой популярной страной для летнего отдыха у россиян в текущем году. При этом эксперты отмечают, что российские туристы также часто выбирают отдых в Крыму, который уже опередил Сочи и Геленджик по спросу на путевки.