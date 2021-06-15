Китайский вирусолог опровергла заявления об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна из ведущих специалистов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли опровергла заявления о предполагаемой утечке коронавируса из лаборатории института, отметив, что доказательств такой версии происхождения вируса нет.

«Каким образом могу я предоставить доказательства о чем-то, когда доказательств нет… Я не знаю, как мир пришел к этому, постоянно выливая грязь на невинных ученых», - приводит The New York Times слова вирусолога, которая так прокомментировала заявления о коронавирусе в лаборатории в Ухане.

Ши Чжэнли также назвала ложными сообщения о тяжелой болезни сотрудников института в Ухане до начала пандемии.

Напомним, ранее группа экспертов от Всемирной организации здравоохранения отправилась с экспедицией в город Ухань для выявления происхождения новой коронавирусной инфекции. В докладе лабораторное происхождение вируса назвали «крайне маловероятной». Однако в США и еще 13 странах мира с недоверием отнеслись к результатам экспертов, отметив, что нужно «независимое расследование». Позже генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что вероятность лабораторной утечки SARS-CoV-2, по его мнению, существует.