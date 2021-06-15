Набиуллина: все системно значимые банки должны подключиться к сервисам СБП до 1 июля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все системно значимые банки должны подключиться к сервисам Системы быстрых платежей до 1 июля текущего года. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Уже можно переводить не только средства между людьми, но и оплачивать товары и услуги. Важно, что к 1 июля все системно значимые банки должны подключиться к этому сервису», - сказала глава Центробанка в ходе рассмотрения годового отчета регулятора на пленарном заседании Госдумы.

Набиуллина напомнила, что на сегодняшний день подключено 10 из 12 системно значимых банков, и выразила надежду, что «отстающие смогут выдержать сроки».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, призвал крупнейшие российские банки подключиться к Системе быстрых платежей к 1 июля 2021 года. Кроме того, Центробанк России обязал банки повысить суточные лимиты на переводы через Систему быстрых платежей минимум до 150 тысяч рублей. Скорректировать свои лимиты банки должны были до 10 июня текущего года. Как считает регулятор, подобная мера позволит повысить доступность переводов через сервис для россиян.