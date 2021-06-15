Мишустин поручил ввести в России скрининг новорожденных на наличие СМА

Скрининг новорожденных на СМА могут ввести в России в 2022 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству проработать вопрос о скрининге новорожденных на наличие спинальной мышечной атрофии (СМА), он может быть введен в стране с 2022 года.

К 1 сентября 2021 Министерство здравоохранения должно представить предложения по введению неонатального скрининга на СМА и пренатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания. В эти же сроки Минфин должен решить вопрос о финансировании данного решения и провести анализ возможностей регионов по расширению неонатального скрининга, сообщается на сайте правительства РФ.

Кроме того, Мишустин поручил заняться вопросом пилотного проекта по выявлению наследственных и врожденных заболеваний на этапе беременности. Также Минфину поручено обеспечить финансирование на приобретение хирургического робота «Да Винчи» для Национального медицинского исследовательского центра имени Кулакова.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня этого года в Сыктывкаре болеющей СМА Софии Гариповой ввели самый дорогой препарат в мире, благодаря которому девочка сможет ходить.