Двое россиян ранены в результате стрельбы в Абхазии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое россиянина были ранены, когда мужчина открыл стрельбу по туристам в пансионате «Самшитовая роща» в городе Пицунда в Абхазии, в ночь с понедельника на вторник, 15 июня. Стрелок также был ранен осколком. Об этом сообщил глава администрации города Руслан Хунцария.

«Во время стрельбы пуля рикошетом попала в самого стрелявшего. Туристы живы, но одного из них доставили в сочинскую больницу», - отметил Хунцария.

Позже глава администрации Пицунды уточнил «Интерфаксу» в больницу города Сочи доставлена девушка.

По словам очевидцев, двое молодых людей и три девушки, все - российские граждане, отдыхали в ночь с 14 на 15 июня в кафе при пансионате «Самшитовая роща», когда к ним подошел неизвестный мужчина и начал приставать к девушкам. По того как ему сделали замечание, он достал пистолет и начал стрелять. При этом он дважды перезарядил пистолет, выпустив всю обойму.

Как передает Sputnik со ссылкой на источник, один из пострадавших доставлен в тяжелом состоянии в больницу Сочи, у обоих пострадавших серьезные ранения.