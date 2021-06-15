Препарат AstraZeneca на основе антител оказался недостаточно эффективным для лечения COVID Фото: REUTERS

Испытания лекарства от коронавируса на основе антител компании AstraZeneca показали недостаточную эффективность. Исследование проводилось среди людей, контактировавших с заболевшими COVID-19.

В испытаниях принял участие невакцинированные в возрасте от 18 лет, которые имели контакты с человеком, зараженным коронавирусом в течение последних восьми дней. По результатам исследования оказалось, что препарат снижал риск развития симптомов заболевания всего на 33% по сравнению с плацебо. Для подтверждения эффективности требовалось 95%, говорится на сайте AstraZeneca.

Исследования проходили среди 1121 участника, уточняется в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее многие страны Европы решили на время приостановить вакцинацию против коронавируса препаратом от AstraZeneca. У некоторых скончавшихся после вакцины пациентов было выявлено образование тромбов.