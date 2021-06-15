Инвалидам разрешат получить второе образование бесплатно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инвалидам разрешат получать второе образование бесплатно. Законопроект получил положительных отзыв правительства и поддерживается во всех фракциях Госдумы.

Автор инициативы, депутаты Михаил Терентьев и Олег Смолин предлагают установить государственную гарантию бесплатного получения второго среднего профессионального или высшего образования для граждан, ранее получивших такое образование и ставших инвалидами.

Для того, чтобы воспользоваться льготой, придется предоставить заключение медико-социальной экспертизы, что состояние здоровья не позволяет выполнять текущие профессиональные обязанности. В таком случае можно будет получить новую профессию.

В правительстве попросили доработать документ и предоставить финансовые расчеты, во сколько обойдется бюджету такое нововведение

В свою очередь Олег Смолин в беседе с "Известиями" выразил уверенность, что никаких дополнительных трат не потребуется, так как для инвалидов и детей сирот существует 10-процентная квота на бюджетные места в вузы, которая не выбирается полностью. Поэтому ее можно частично отдать тем, кто хочет получить второе образование.

В Госдуме отметили, что законопроект социально значим для страны, так как поможет решить проблему с трудоустройством для инвалидов.

По данным Росстата, на 2020 года в России проживало 11,87 миллионов человек с инвалидностью – это 8,1% населения страны. Из них работает 1,57 млн человек.