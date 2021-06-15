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Экономика15 июня 2021 12:00

ЦБ продолжит «закручивать гайки» на финансовом рынке, пока участники не начнут вести себя «более зрело»

Игроки хотят выгоды «здесь и сейчас», «выманивая деньги недобросовестным образом», заявила Набиуллина
Абдулла ШАКИРОВ
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ЦБ пообещал «закручивать гайки» на финансовом рынке, пока участники будут вести себя добросовестно

ЦБ пообещал «закручивать гайки» на финансовом рынке, пока участники будут вести себя добросовестно

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Банк России продолжит «закручивать гайки» на финансовом рынке, пока его участники не начнут вести «более зрело», пообещала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Представляя в Госдуме отчет ЦБ за 2020 год, глава регулятора отметила, что некоторые игроки на финансовом рынке хотят получить выгоду «здесь и сейчас» и «выманивают деньги у клиентов недобросовестным образом». Как отметила Набиуллина, должен пройти «сквозной период охлаждения», чтобы клиенты могли отказываться от любого продукта, рекламируемого или навязываемого банками.

Как писал сайт kp.ru, 11 июня 2021 Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%. При этом регулятор не исключил, что на ближайших заседаниях будут приняты решения по дальнейшему повышению ключевой ставки. ЦБ объяснил это «повышенным инфляционным давлением в условиях завершающегося восстановления экономики».