Аналитик посоветовал россиянам запастись валютой для долгосрочных инвестиций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман посоветовал россиянам обратить внимание на курсы валют. Доллар и евро сегодня находятся на слабых позициях и это можно считать настоящим подарком для тех, кто думает об инвестициях. Вложения в валюту позволят сохранить деньги и приумножат их при росте курса.

Если речь идет о покупке валюты для отпуска, то можно разделить сумму на две части: на одну половину купить доллары или евро сразу, а на вторую – перед днем вылета. Тогда получится средняя цена покупки за этот период. Вполне возможно, что курс снизится еще больше.

- Но вполне возможно, что текущие курсовые уровни для российской валюты станут максимумами, после чего начнется ослабление рубля на один-два квартала. Доллар снова вырастет до 74-75 рублей, а евро до 89-90 рублей, - рассказывает аналитик NEWS.ru.

Единственный вариант сохранения позиций рубля – это позитивная риторика встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Если же санкционное давление на РФ возобновится, можно будет ожидать снижения рубля до 78-79 к доллару США и 92-93 к евро. Пока же курс российской валюты достиг своего максимума с 2021 года.

В своб очередь экономист Никита Масленников отмечает, что в России высокий уровень инфляции и хранить сбережения под подушкой - попросту невыгодно, деньги обесценятся.

Он прогнозирует, что к концу года показатель инфляции может превысить 5%. К чему это приведет, сообщает Свободная пресса.