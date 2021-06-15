Академик РАН посоветовал переболевшим COVID-19 перед поездкой на море проконсультироваться с врачом

Врач рассказал, можно ли ехать на море после COVID-19 Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал, можно ли людям, переболевшим коронавирусом, ехать отдыхать на море. Специалист отметил, что очень многое зависит от того, в какой форме пациент перенес заболевание, и есть ли у него осложнения. Поскольку каждый переносит болезнь по-своему, дать универсальный совет для всех нельзя.

«Все больные разные, у них разные фоновые заболевания, и COVID-19 у каждого протекал по-своему. Поэтому основной совет - если планируете поездку на море, обсудите это с лечащим врачом», - цитирует Авдеева «Российская газета».

Пульмонолог добавил, что если пациент перенес коронавирус нормально а после болезни он чувствует себя хорошо или из последствий у него только небольшая одышка, то на море ему поехать можно. Более того, отдых на природе даже пойдет на пользу, считает врач.

Напомним, ранее опрос показал, что большинство россиян продолжают работать даже в отпуске. 40% сотрудников участвуют в обсуждениях рабочих задач, а еще 37% отвечают на рабочие звонки и просматривают почту, передает телеканал «360».