Более 30% депутатов Госдумы привились от коронавируса

Вячеслав Володин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Коронавирусной инфекцией переболели около 200 российских депутатов Госдумы, а свыше 30 процентов парламентариев вакцинировались от COVID-19. Такую статистику привел спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«На сегодняшний день у нас переболело ковидом около 200 депутатов. Более 30% сделали прививку», - заявил парламентарий в ходе пленарного заседания Госдумы.

Володин отметил, что число заболевших растет как во фракциях, так и в руководстве Госдумы. «Мы в этой связи приняли ряд решений: вновь вернулись к тем ограничениям, которые ранее принимали в отношении организации работы Госдумы», - заявил он, призвав коллег соблюдать эпидемиологические ограничения и рекомендации.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе от вакцинации против коронавирусной инфекции уносят жизни людей. Она призвала россиян прививаться от коронавируса, отметив, что пандемия «нас не оставит», если не вакцинироваться. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также призвал вакцинироваться всех граждан, сообщив, что медленный темп вакцинации способен привести к активизации формирования измененных штаммов этого вируса.