Приговорившая Виктора Бута экс-судья поддержала его обмен на Пола Уилана Фото: REUTERS

Бывший судья Шира Шейндлин, приговорившая российского бизнесмена Виктора Бута к 25 годам тюрьмы в США назвала приговор чрезмерным, поддерживав идею обмена россиянина на заключенного в России американца Пола Уилана за шпионаж.

«Судья, которая приговорила изначально Виктора Бута в 2012 году… Итак, факт в том, что она говорит: послушайте, Виктор Бут уже отсидел долгий срок в тюрьме - имело бы смысл (я перефразирую), если бы его обменяли на кого-нибудь типа Пола Уилана», - сообщает корреспондент CNN Мэттью Ченс, ссылаясь на слова судьи.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер Владимир Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США.

Напомним, ранее Раиса Бут, мать Виктора Бута попросила президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в преддверии их встречи в Женеве договориться о возвращении ее сына в Россию. Она также обратилась к главам государств с просьбой о христианском милосердии к семьям россиян, находящихся в американских тюрьмах, а также американцев, отбывающих наказание в России.