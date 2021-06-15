Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей

Госдума отменила обязательное прохождение ТО для заключения договора ОСАГО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон, отменяющий обязательное прохождение технического осмотра автомобилей для заключения договора ОСАГО.

В настоящее время обязательное страхование транспортных средств проходит только при условии прохождения техосмотра. Принятый парламентариями закон вступает в силу 22 августа 2021 года.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел России предложило ввести добровольный технический осмотр для личных легковых автомобилей. С помощью такого механизма ГИБДД сможет сосредоточиться на проведении техосмотров автобусов и такси, поскольку очень часто техническая неисправность становится сопутствующей причиной аварий при перевозке пассажиров и грузов, отметили в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев поддержал предложение ГИБДД сделать техосмотр добровольным. При этом он подчеркнул, что водители автомобилей, находящихся в найме, должны проходить ТО в обязательном порядке.