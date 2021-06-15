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Общество15 июня 2021 12:26

Минобрнауки РФ рекомендовало всем вузам Москвы перейти на удаленку

В ведомстве разрешили провести летнюю сессию при помощи дистанционных образовательных технологий
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Минобрнауки РФ рекомендовало всем вузам Москвы перейти на удаленку

Минобрнауки РФ рекомендовало всем вузам Москвы перейти на удаленку

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Минобрнауки России рекомендовало всем московским вузам Москвы перейти на дистанционный формат работы. Ведомство выпустило соответсвующий приказ, опубликованного во вторник, 15 июня.

В приказе отмечается, что подведомственные министерству вузы вправе обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе провести летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию при помощи дистанционных образовательных технологий.

Кроме того, вузам необходимо определить число работников, которые продолжат работать во время введения ограничительных мер в Москве.

Напомним, ранее в Москве приняли решение о введении новых ограничительных мер. В том числе, с 13 по 20 июня в парках города можно только гулять. Вводится запрет на использование детских, спортивных и развлекательных площадок, а также временно приостанавливается работа детских игровых комнат, фуд-кортов в торговых центрах и аналогичных организаций. Кроме того, установили нерабочие дни с 15 по 19 июня, в исключение попадают организации, деятельность которых не может быть ограничена указом президента России.