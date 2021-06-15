Переговоры Путина и Байдена рассчитаны почти на 5 часов

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переговоры президентов России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве 16 июня, учитывая узкий и расширенный составы, рассчитаны почти на пять часов.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту, согласно плану, переговоры должны начаться в среду в 13.15 (14:15 мск) по местному времени в узком составе, а в 14.30 стороны собираются начать переговоры в расширенном составе, которые будут состоять из двух частей. Через четыре часа 45 минут с момента начала переговоров, главы государств будут готовы рассказать о деталях встречи на пресс-конференциях.

Как писал сайт kp.ru, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что уже согласованы практически все организационные параметры, в том числе повестка дня и очередность вопросов. Он уточнил, что переговоры будут состоять из трёх частей, одна из которых будет «узкой», а две других «расширенных» с перерывом на чай-кофе. Узкий состав предусматривает участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. По его словам, формат тет-а-тет на предстоящий встречи не предусмотрен, но все будет зависеть от желания президентов.