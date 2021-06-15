Рособрнадзор: Пандемия не сильно повлияла на результаты ЕГЭ

Пандемия не сильно повлияла на результаты ЕГЭ, сообщил Рособрнадзор Фото: Олег ЗОЛОТО

Данные Рособрнадзора показали, что пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на результаты Единого государственного экзамена в 2021 году, сообщила руководитель ведомства Анзор Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, в ходе ЕГЭ по всей стране выявили около 570 нарушителей, которых удалили с экзаменов, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, Министерство просвещения России не планирует менять расписание ЕГЭ из-за пандемии COVID-19. Представители ведомства отметили, что большая часть экзаменов прошла в штатном режиме.

Напомним, в этом году для одиннадцатиклассников ЕГЭ начался 31 мая. В этот день выпускники сдавали экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку проводился два 3 и 4 июня. Резервные дни для сдачи были назначены на 8, 16, 30 июня и 2 июля, дополнительный период – на 3-15 сентября.