Путин пока не планирует посещать матчи Евро-2020 в Петербурге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В график президента России Владимира Путина пока не включены посещения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Кремле не считают прерогативой президента оценивать работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова после игры с Бельгией. Тем более, не должна давать оценок наставнику российской сборной администрация главы государства, отметил представитель Кремля.

Напомним, в Санкт-Петербурге прошли уже три матча Евро-2020: Россия – Бельгия и Польша - Словакия. В северной столице будут проведены еще пять игр турнира, в том числе Россия – Финляндия и четвертьфинальный матч.

Как писал сайт kp.ru, в стартовой игре чемпионата Европы россияне проиграли Бельгии со счетом 0:3.