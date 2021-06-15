Песков назвал неуместными рассуждения об обмене Бута на Уилана

В Кремле назвали неуместными рассуждения об обмене Бута на Уилана Фото: REUTERS

Рассуждения об обмене российского бизнесмена Виктора Бута на заключенного в России американца Пола Уилана пока неуместны, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, этот вопрос сначала должны обсудить между собой президенты Владимир Путин и Джо Байден. До этого о какой-то конкретике вряд ли стоит что-то говорить, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер не исключил обмена заключенными между Россией и США.

Ранее Раиса Бут, мать Виктора Бута попросила президентов РФ и США в преддверии их встречи в Женеве договориться о возвращении ее сына в Россию. Она также обратилась к главам государств с просьбой о христианском милосердии к семьям россиян, находящихся в американских тюрьмах, а также американцев, отбывающих наказание в России.

Напомним, американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, получил 16 лет заключения в колонии строгого режима.