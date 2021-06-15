Песков не сделал прививку от COVID из-за высокого уровня антител

Песков сообщил, что не сделал прививку от COVID из-за высокого уровня антител Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему до их пор не привился от коронавируса.

В разговоре с журналистами представитель Кремля сообщил, что после перенесенного COVID-19 у него сохраняется высокий уровень антител, то есть так называемый Т-клеточный иммунитет.

Как писал сайт kp.ru, Песков заявил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса. Он обратил внимание на необходимость всем понять важность вакцинации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе от вакцинации против COVID-19 уносят жизни людей. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также призвал вакцинироваться, сообщив, что медленный темп вакцинации способен привести к активизации формирования измененных штаммов этого вируса.

Напомним, пресс-секретарь российского президента был госпитализирован с COVID-19 в мае прошлого года.