Госдума разрешила внесудебную блокировку сайтов нелегальных интернет-казино Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 15 июня, Госдума приняла закон, позволяющий блокировать без обращения в суд сайты, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей.

В законе отмечается, что решение на данную тему будет принимать Федеральная налоговая служба (ФНС). На данный момент аналогичная мера предусмотрена лишь для самих сайтов незаконных казино и лотерей.

Согласно документу, вводится запрет для банков, платежных агентов и операторов связи заключать договоры с нелегальными казино или с теми, кто осуществляет переводы. Перечень данных организаций будет размещен на сайте ФНС. Заключенные ранее договоры должны быть расторгнуты в течение 60 дней со дня появления в «черном списке» на сайте налоговой службы.

ФНС также будет размещать на своем сайте перечни иностранных поставщиков платежных услуг, осуществляющих переводы в пользу нелегальных казино.

Авторами инициативы выступили председатель комитета нижней палаты по экономической политике Сергей Жигарев и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.