Путин: надо допустить родителей к контролю за качеством питания в школах

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необходимо допустить родителей к контролю за качеством питания в школах. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал, когда заслушивал доклад министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Надо качество питания проверять. Надо допустить, в конце концов, родителей до контроля за качеством питания», - заявил глава государства.

Путин указал на необходимость организовать «все соответствующим образом, чтобы санитарные условия были соблюдены». По его словам, это работу могут организовать родительские комитеты.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала российскому лидеру о ходе проверок исполнения закона о питании в школах. Она сообщила, что в некоторых учебных заведениях, где есть две смены, вместо обеда выдавали меню завтрака. Глава государства, в свою очередь, назвал желание родительских комитетов доступа к проверке качества питания в школах обоснованным, и заявил, что эта идея должна быть доведено до конца.