Путин: надо допустить родителей к контролю за качеством питания в школах

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необходимо допустить родителей к контролю за качеством питания в школах. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал, когда заслушивал доклад министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала российскому лидеру о ходе проверок исполнения закона о питании в школах. Она сообщила, что в некоторых учебных заведениях, где есть две смены, вместо обеда выдавали меню завтрака. Глава государства, в свою очередь, назвал желание родительских комитетов доступа к проверке качества питания в школах обоснованным, и заявил, что эта идея должна быть доведено до конца.