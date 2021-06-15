Привиться от коронавируса в поликлиниках Москвы можно без регистрации в столице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Граждане без московской регистрации и/или полиса ОМС также могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в поликлиниках столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Граждане без московской регистрации и/или полиса ОМС также могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции в московских поликлиниках», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Как уточняется, в таком случае для прохождения вакцинации необходимо предварительно записаться в одну из 100 московских поликлиник, где проходит вакцинация, по телефону. В департаменте напомнили, что список московских поликлиник и телефоны для записи можно найти на сайте mos.ru.

Кроме того, россияне могут привиться от коронавируса в местах работы выездных бригад – в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках и скверах, торговых центрах. На вакцинацию необходимо взять паспорт и/или полис ОМC - при наличии. «При этом неважно, выдан ли он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к медицинской организации Москвы или нет», - отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков, заявил, что прививка является единственной возможностью остановить пандемию.