В Киеве назвали противостояние с Россией одним из путей решения проблемы Донбасса

В Киеве назвали открытое противостояние с Россией одним из путей решения проблемы Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Открытое противостояние с Россией является одним из вариантов решения военного конфликта в Донбассе, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Киев также может удерживать конфликт на политико-дипломатическом пути, несмотря на его крайне низкую эффективность, сказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, единственным приемлемым вариантом пока является «нормандский формат», поскольку Украина пока еще не научилась «политической игре» на высоком уровне, позволяющем вести дела на другой площадке.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения ситуации в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times о несостоятельности формата, который все стороны, кроме украинской, считают безальтернативным.

По его мнению, содержание «Минских соглашений» не способствуют завершению конфликта, поскольку служат «целям прошлого, а не настоящего»

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти настроены на подмену минских договоренностей на «что-то другое» и практически не скрывают этого.