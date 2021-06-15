Захарова высмеяла желание Украины получить приглашение в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не намерена «просить» принять ее в НАТО. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, который считает, что Киев должен получить приглашение стать членом альянса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла такое желание украинского лидера. «И чтобы им доплатили ещё, нет?», - написала дипломат в своем Telegram.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО допустила возможность включения в состав альянса Украины и Грузии. Как писал сайт kp.ru, Зеленский заявил, что решение саммита о планах принять страну в военный блок воспринято украинской стороной положительно, но его возмутило, что альянс так и не обозначил конкретные сроки по вступлению незалежной в НАТО.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в альянсе в 2022 году.