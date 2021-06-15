Цена нефти марки Urals превысила $70 за баррель впервые за два года Фото: REUTERS

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе поднялась выше отметки долларов за баррель на торгах в минувшую пятницу, 11 июня, что произошло впервые с мая 2019 года. Об этом сообщили в международном ценовом агентстве Argus.

Как передает ТАСС, согласно данным агентства, цена российской экспортной нефти достигла отметки 70,1 долларов за баррель на северо-западе Европы 11 июня, а уже в понедельник, 14 июня, эту отметку «черное золото» этой марки преодолело в регионе Средиземноморья.

Отмечается, что Urals растет вслед за эталоном Brent, однако пока сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси. На Северо-Западе он составляет 1,65 за баррель долларов, в Средиземноморье он равен 1,95 долларов за баррель.

Последний раз российская экспортная нефть торговалась выше 70 долларов за баррель в северо-западном регионе 22 мая 2019 года, и днем ранее в Средиземноморье - 28 мая 2019 года.