Волочкова требует с коммунальщиков 9 миллионов рублей за испорченную спальню Фото: Иван МАКЕЕВ

Анастасия Волочкова требует с коммунальщиков баснословную сумму за испорченную спальню. Она оценила испорченную кровать и ремонт в 9 миллионов рублей и теперь эти деньги балерина хочет взыскать с управдома.

Войной на коммунальщиков Анастасия Волочкова пошла зимой 2018 года. Тогда талый снег затопил ее апартаменты. Вода испортила ремонт и мебель, в частности, дорогую кровать.

- Талая вода протекла прямо на потолок спальни. Результат печальный: грибок на стенах, отслойки гипсокартона и потолочного декора, вздутие штукатурки. Но главная потеря — пострадала дизайнерская кровать люксового итальянского бренда, - рассказал сайту mk.ru адвокат балерины Владимир Комсолев.

В магазинах ценник на кровати начинается от полутора миллионов рублей, верхний предел ограничен только кошельком покупателя.

Поняв, что ложе безнадежно испорчено, Волочкова попыталась договориться о компенсации в досудебном порядке, но решить вопрос миром не удалось. Теперь балерина отстаивает свои права в Тверском суде Москвы.

- Более двух лет спор пытались решить в досудебном порядке. Пришлось подключать прокуратуру, благодаря которой коммунальная служба все же признала вину своих работников, - делится адвокат.

В суде балерина заявила компенсацию ущерба на 606 тысяч рублей, а также запросила солидную неустойку - 8 млн 122 тысячи.