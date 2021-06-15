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Общество15 июня 2021 14:35

Комитет Госдумы одобрил повышение возрастного ценза на продажу охотничьего оружия

Для некоторых категорий граждан предлагается сохранить прежние правила
Абдулла ШАКИРОВ
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Комитет Госдумы одобрил повышение возрастного ценза на продажу охотничьего оружия до 21 года

Комитет Госдумы одобрил повышение возрастного ценза на продажу охотничьего оружия до 21 года

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил во втором чтении повышение возрастного ценза на продажу охотничьего оружия с 18 лет до 21 года.

Согласно поправке, изменения распространятся на покупку гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для самообороны. Некоторые категории граждан, такие как прошедшие и проходящие военную службу, служащие в государственных военизированных организациях, имеющие воинские звания и специальные звания или классные чины юстиции, смогут приобретать охотничье оружие с 18 лет, сказано на сайте Госдумы.

Кроме того, право покупки охотничьего оружия с 18 лет предлагается сохранить за представителями коренных малочисленных народов, профессиональными охотниками и работниками юридических лиц с особыми уставными задачами. Также поправка предлагает разрешить приобретать с 18 лет охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятия спортом.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня 2021 Госдума приняла закон об ужесточении контроля за оборотом оружия.