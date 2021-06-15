Кремль: переговоры Путина и Байдена продлятся 4-5 часов с учетом перерывов

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переговоры президентов России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве 16 июня, которые состоятся в среду, 16 июня, в Женеве рассчитаны на четыре - пять часов, учитывая перерывы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они рассчитаны где-то приблизительно на 4-5 часов. Это с перерывами» - сказал представитель Кремля, отметив, что в ходе переговоров будет происходить смена форматов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что переговоры будут состоять из трёх частей, одна из которых будет «узкой», а две других «расширенных» с перерывом на чай-кофе. Как он уточнил, узкий состав предусматривает участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. По его словам, формат тет-а-тет на предстоящий встречи не предусмотрен, однако все это будет зависеть от желания двух глав государств.